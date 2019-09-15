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المشيخة العامة للطرق الصوفية تنظم مؤتمراً حاشدا الأربعاء لدعم الدولة

الأحد، 15 سبتمبر 2019 03:49 م
المشيخة العامة للطرق الصوفية تنظم مؤتمراً حاشدا الأربعاء لدعم الدولة الدكتور عبد الهادى القصبى
كتب لؤى على

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تنظم المشيخة العامة للطرق الصوفية يوم الأربعاء القادم، المؤتمر الصوفى السنوى العام، بمركز مؤتمرات الأزهر وسط حشد كبير من أعضاء المجلس الأعلى للطرق الصوفية ومشايخ الطرق وأبناء ومريدى الطرق من جميع أنحاء الجمهورية.
 
وقال الدكتور عبد الهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية رئيس المجلس الأعلى ورئيس ائتلاف دعم مصر بأن المشيخة العامة للطرق الصوفية، إن المؤتمر جاء  للتأكيد على دعم الدولة المصرية فى مواجهة المخططات التى تستهدف تقسيم الشعب المصرى وللتأكيد على الثبات فى مواجهة هؤلاء.
 
 
وأضاف أن المؤتمر يؤكد على أهمية دور التصوف فى دعم القيم الأخلاقية والتسامح وكذلك التصوف فى مواجهة التطرف، ويعد المؤتمر هو بداية لسلسة من المؤتمرات سيتم تنظيمها على مستوى الجمهورية للتوضيح على أهمية دعم الدولة ونشر القيم الأخلاقية والتسامح.

الدكتور عبد الهادى القصبى

الطرق الصوفية

ائتلاف دعم مصر

التصوف

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