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المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة الاتجار فى المخدرات بالمرج

الأحد، 15 سبتمبر 2019 12:33 م
المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة الاتجار فى المخدرات بالمرج مخدر الهيروين-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمهما 10 آلاف جنيه، وذلك لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة فى المرج.
 
كانت النيابة العامة وجهت للمتهم "سيد.م"، عاطل، و"جمعه.ا" عاطل، بتهمة حيازة كمية كبيرة من المواد المخدرة بلغت 700 جرام من مخدر الهيروين، بقصد الإتجار وترويجها على العملاء فى دائرة القسم.
 
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المرج، معلومات تفيد بقيام عاطلان بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم مكانا لهم لترويج تجارتهم غير المشروعة، وبعمل التحريات اللازمة تأكدت صحة المعلومات الواردة.
 
والإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمان، حيث عثر بحوزتهم على كمية كبيرة من مخدر الحشيش بلغت 700 جرام من مخدر الهيروين، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة للمواد المخدرة لترويجها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلا إلى النيابة التى أحالتهما إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات، والتى قضت عليهما بالسجن المشدد 5 سنوات.

السجن المشدد

إتجار المخدرات

تشكيل عصابى

قسم المرج

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