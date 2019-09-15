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المشدد 5 سنوات لحداد بتهمة حيازة سلاح ناري فى المطرية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:28 م
المشدد 5 سنوات لحداد بتهمة حيازة سلاح ناري فى المطرية محكمة-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة، حداد بالسجن المشدد 5 سنوات، وذلك بتهمة حيازة سلاح نارى، وذخائر فى المطرية.
 
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم عبدالسلام. م حداد تهمة حيازة سلاح نارى "بندقية آلية" وذخائر فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
 
البداية كانت بورود معلومات لضباط قسم شرطة المطرية، تفيد بقيام المتهم بحيازة السلاح الناري، وبعمل التحريات اللازمة تأكدت صحة المعلومات الواردة.
 
وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر على سلاح ناري آلي وآخر غير مششخن وذخيرة، وبمواجهته اعترف بإحرازه المواد المضبوطة معه.
 
تم عمل المحضر اللازم بالواقعة، وأحيلا للنيابة العامة، التى إحالته لمحكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 5 سنوات.

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قسم المطرية

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