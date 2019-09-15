المستشار خالد محجوب يلقى محاضرة حول مكافحة الإرهاب بجامعة القاهرة

كتبت هدى أبو بكر

وجهت كلية دار العلوم، بجامعة القاهرة، دعوى للمستشار خالد محجوب، رئيس الاستئناف بمحكمة الاستئناف، لإلقاء محاضرة حول (مكافحة الإرهاب فى ضوء التشريع المصرى)، وذلك تحت إشراف رئيس الجامعة، وعميد كلية دار العلوم.

تناولت المحاضرة إلقاء النظر على تعريف ماهية الإرهاب والمقصود به فى قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية مثل ( الكيان الإرهابى ، الإرهابى ، الأموال والتمويل ، و تجميد الأموال).

وكذلك توضيح المقصود بالإرهاب في قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهاب رقم 8 لسنة 2015 ، ومدلول الإرهاب فى قانون مكافحة الإرهاب الجديد رقم 94 لسنة 2015، مع استعراض أركان الجريمة الإرهابية ( الركن المادى ،الركن المعنوى).

كما تم توضيح ما يخص الجرائم الإرهابية ذات النموذج الخاص ( الترويج للإرهاب ، الإرهاب الالكترونى ) ، وتضمنت المحاضرة أيضا عرض فيلم تسجيلى قصير تحت اسم ( أصل الحكاية ) عن الأعمال الإرهابية التى تعرضت لها مصر عبر تاريخها الحديث.

جدير بالذكر أن المستشار خالد محجوب، هو مفجر قضية هروب السجناء من سجن وادى النطرون ، حين كان بمحكمة استئناف الإسماعيلية ، وقام باستدعاء "محمد مرسي" وقت ان كان رئيسا للبلاد، وهو من أحال أوراق القضية للنيابة العامة للتصرف فيها ، والتى تفرع منها قضيتيى اقتحام الحدود والتخابر مع جهات أجنبية ، كما ترأس لجنة الجرد فى قضية قصور الرئاسة بعد ثورة يناير.