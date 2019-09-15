القوى العاملة: كسور متعددة سبب وفاة مصرى سقط فى خلاط أسمنت بالكويت

تابع مكتب التمثيل العمالى لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية بدولة الكويت، حادث سقوط مواطن مصرى فى خلاط أسمنت بمصنع فى منطقة الصليبية بمدينة الكويت فى 12 سبتمبر الجارى، وإجراءات نقل جثمانه لأرض الوطن، فضلا عن متابعة مستحقاته لدى جهة عمله.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن وزارة القوى العاملة تتابع أولا بأول بصفة يومية إجراءات نقل جثمان المواطن المصرى المتوفى فى الحادث ومستحقاته لدى الشركة التى كان يعمل بها، وذلك من خلال المستشار العمالى بالقنصلية المصرية بالكويت أحمد يوسف، الذى أشار إلي أن المواطن المتوفي يدعي عبد المنعم سيد سعيد، من مركز قوس بمحافظة قنا، ويحمل جواز سفر مصرى تحت رقم : A11151882 ، ويبلغ من العمر 48 عاما.

وأوضح أن التقرير الطبى للمتوفى، أشار إلى أن سبب الوفاة يرجع إلى كسور متعددة بالفقرات العنقية والأضلاع الصدرية، وتهتك بالأحشاء البطنية، ونزيف دموى نتيجة سقوطه داخل ماكينة خلاط خرسانى.

وأشار إلى أن المتوفى على إقامة مصنع شركه الصناعات الهندسية، وجار التواصل معها لإنهاء المستحقات الخاصة به، ومعرفة إذا كان يعمل بها أو بشركة أخرى.

وكان المواطن المصرى قد فارق الحياة، إثر سقوطه فى خلاط إسمنت في مصنع بالصليبية، وقامت الإدارة العامة للإطفاء بمنطقة الحادث بإطلاق رجال مركز الإنقاذ الفنى واستطاعوا انتشال الجثة بالحبال من الخلاط الذى يصل طوله إلى ستة أمتار تقريباً بعد فصل التيار الكهربائى.