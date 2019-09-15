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القوات الخاصة المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا مشتركا لمكافحة الإرهاب

الأحد، 15 سبتمبر 2019 05:37 م
القوات الخاصة المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا مشتركا لمكافحة الإرهاب التدريب المشترك المصرى الأمريكى فى مجال مكافحة الإرهاب
كتب زكى القاضى

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فى إطار خطة التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة نفذت عناصر من قوات الصاعقة المصرية وعناصر من القوات الخاصة الأمريكية، التدريب المصرى الأمريكى المشترك (‪JCET) لمكافحة الإرهاب بميادين التدريب القتالى لقوات الصاعقة.

 

تضمن التدريب تنفيذ العديد من الرمايات النمطية وغير النمطية من أوضاع الرمى المختلفة، والتى أظهرت مدى الدقة فى إصابة الأهداف من الثبات والحركة، والتدريب على التعامل مع العبوات الناسفة والشراك الخداعية بمختلف أنواعها، وتنفيذ تدريبات مشتركة للقتال فى المدن والمناطق المبنية والأراضى المفتوحة، والقضاء على البؤر الارهابية المسلحة داخل المناطق السكنية وتطهيرها، ومواجهة المواقف التكتيكية الطارئة إثناء ادارة العمليات وكذلك التدريب الطبى التكتيكى.

 

وألقى قائد قوات الصاعقة خلال إحدى مراحل التدريب كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مرحبًا بالقوات الأمريكية المشاركة على أرض مصر، مؤكدًا على عمق علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

 

يذكر أن التدريب (‪JCET) تنفذه عناصر من الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الأمريكية منذ عدة سنوات بما يساهم فى نقل وتبادل الخبرات وصقل مهارات العناصر المشاركة والقدرة على تنفيذ عمل جماعى لمواجهة التهديدات والتحديات المختلفة.


القوات المسلحة

الجيش المصرى

تدريبات مشتركه

الفريق محمد فريد

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