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القمر الصناعى الإماراتى"خليفة سات" يلتقط صورة فضائية لقاعدة بايكونور بكازاخستان

الأحد، 15 سبتمبر 2019 04:19 ص
القمر الصناعى الإماراتى"خليفة سات" يلتقط صورة فضائية لقاعدة بايكونور بكازاخستان صورة فضائية
كتب محمد جمال

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التقط القمر الاصطناعى "خليفة سات"، صورة فضائية عالية الوضوح، لقاعدة بايكونور الفضائية فى كازاخستان، التى يوجد فيها الآن هزاع المنصورى وسلطان النيادى خلال فترة العزل الصحى، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.

 

ومن المقرر أن ينطلق منها هزاع المنصورى، أول رائد فضاء إماراتى، إلى محطة الفضاء الدولية فى 25 سبتمبر الجارى.

 

ووصل رائدا الفضاء الإماراتيان إلى قاعدة بايكونور الفضائية فى 10 سبتمبر، وأجروا عدة اختبارات للتحقق من جاهزية بدلة الفضاء السوكول (الصقر)، والتى يتم ارتداؤها داخل مركبة السويوز، خلال رحلتى الإطلاق إلى محطة الفضاء الدولية والعودة إلى الأرض، إضافة إلى الفحص الأول لمركبة السويوز MS-15؛ للتأكد من أن جميع المعدات والأجهزة والحمولة فى وضعها الطبيعى ولتسجيل أى ملاحظات للمهندسين المسؤولين عن المركبة؛ استعداداً لمهمة انطلاق أول رائد فضاء إماراتي، إلى محطة الفضاء الدولية فى 25 سبتمبر.

 

والجدير ذكره، أن القمر الاصطناعى "خليفة سات"، يمتلك خمس براءات اختراع، وتم تصنيعه بالكامل فى مختبرات تقنيات الفضاء فى مركز محمد بن راشد للفضاء على أيدى مهندسين إماراتيين بنسبة 100%؛ إذ يُعدّ أكثر الأقمار الاصطناعية تطوّراً فى فئته على مستوى العالم، وهو مخصص لأغراض مراقبة ورصد الأرض، ويوفر خدمات تنافسية فى قطاع الصور الفضائية على مستوى العالم، وتستخدم صوره فى مجموعة متنوّعة من متطلبات التخطيط المدنى والتنظيم الحضرى والعمراني.


صورة فضائية

الإمارات

قاعدة بايكونور

كازاخستان

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