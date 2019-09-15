سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2019 04:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى فى طنطا

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:47 م
القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى فى طنطا متهم - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألقى ضباط مباحث قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة الرائد يوسف الجندى رئيس المباحث القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى فى حملة أمنية.
 
 
تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن الرائد يوسف الجندى رئيس مباحث قسم أول طنطا والقوة المرافقة له من ضبط " م. ع. ش" وشهرته ننوش عاطل ومقيم شارع سعيد ثان طنطا وبحوزته سلاح نارى " فرد خرطوش"، و2 طلقه من نفس العيار.
 
تم نقل المتهم لديوان القسم وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.
 
 

مباحث الغربية

قسم أول طنطا

سلاح ناري

مدير أمن الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اندلاع حريق فى نادى نصر حسين داي الجزائري.. فيديو

اندلاع حريق فى نادى نصر حسين داي الجزائري.. فيديو

مصرع 4 شباب انهارت عليهم صخرة جبلية أثناء التنقيب عن الذهب بمرسي علم

مصرع 4 شباب انهارت عليهم صخرة جبلية أثناء التنقيب عن الذهب بمرسي علم

شاهد فى دقيقة.. تونس تختار رئيسها فى انتخابات 2019

شاهد فى دقيقة.. تونس تختار رئيسها فى انتخابات 2019

فيديو.. دار الإفتاء: ليس من حق المرأة أن تسأل زوجها عن راتبه الشهرى

فيديو.. دار الإفتاء: ليس من حق المرأة أن تسأل زوجها عن راتبه الشهرى

#التسريب_الثاني_لزوجه_المقاول.. فضائح محمد على تجتاح السوشيال ميديا.. فيديو

#التسريب_الثاني_لزوجه_المقاول.. فضائح محمد على تجتاح السوشيال ميديا.. فيديو

سامح شكرى : لا مجال لتأخير التوصل لاتفاق حول سد النهضة الإثيوبي

سامح شكرى : لا مجال لتأخير التوصل لاتفاق حول سد النهضة الإثيوبي

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات مفاوضات الأهلى مع كهربا

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن تطورات مفاوضات الأهلى مع كهربا

ميرور: قمة الأهلي والزمالك أكثر تنافسية من كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

ميرور: قمة الأهلي والزمالك أكثر تنافسية من كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

فيديو.. محمد على "بالونة الإخوان".. رصد ومكملين والشرق أبرز مروجى شائعاته

فيديو.. محمد على "بالونة الإخوان".. رصد ومكملين والشرق أبرز مروجى شائعاته

وزيرة خارجية كينيا: نتطلع للدعم المصرى لترشح بلدنا لعضوية مجلس الأمن

وزيرة خارجية كينيا: نتطلع للدعم المصرى لترشح بلدنا لعضوية مجلس الأمن

الأوبزرفر: الداخلية البريطانية مولت سرا موقعا يستهدف المراهقين المسلمين

الأوبزرفر: الداخلية البريطانية مولت سرا موقعا يستهدف المراهقين المسلمين

دراسة: التمارين الرياضية لمدة 15 دقيقة يومياً تطيل عمرك 3 سنوات إضافية

دراسة: التمارين الرياضية لمدة 15 دقيقة يومياً تطيل عمرك 3 سنوات إضافية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة