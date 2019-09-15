القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى فى طنطا

الغربية - محمد طارق

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة الرائد يوسف الجندى رئيس المباحث القبض على عاطل وبحوزته سلاح نارى فى حملة أمنية.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن الرائد يوسف الجندى رئيس مباحث قسم أول طنطا والقوة المرافقة له من ضبط " م. ع. ش" وشهرته ننوش عاطل ومقيم شارع سعيد ثان طنطا وبحوزته سلاح نارى " فرد خرطوش"، و2 طلقه من نفس العيار.

تم نقل المتهم لديوان القسم وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.