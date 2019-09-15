القبض على عاطلين وبحوزتهما سلاح نارى ومواد مخدرة فى الغربية

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية، القبض على عاطلين وبحوزتهما سلاح نارى ومواد مخدرة خلال حملة أمنية.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية يفيد بتمكن الرائد يوسف الجندى رئيس مباحث قسم أول طنطا والقوة المرافقة له من ضبط كلا من " م ع ش " وشهرته ننوش عاطل ومقيم شارع سعيد ثان طنطا وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش، 2 طلقه من نفس العيار، " س ر ب ن " وشهرته نصار 24 سنة عاطل ومقيم الحكمة أول طنطا وبحوزته 23 قطع حشيش، سلاح ابيض، مبلغ مالى، هاتف محمول.

تم نقل المتهمين لديوان القسم وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بغرض الاتجار، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة للتحقيق.