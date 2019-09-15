الفلبين تبتكر طريقة جديدة للتخلص من النفايات البلاستيكية مقابل بالأرز

كتب وكالات

تحاول قرية فلبينية التصدى لآفة النفايات البلاستيكية بعرضها الأرز على السكان مقابل قمامتهم، ويمكن لسكان قرية بايانان، الواقعة خارج العاصمة مانيلا، الحصول على كيلوجرام من الأرز، السلعة الغذائية الرئيسية فى الفلبين، مقابل كل كيلوجرامين من النفايات البلاستيكية، التى يتم تسليمها للحكومة للتخلص منها بالطريقة السليمة أو لإعادة تدويرها، بحسب "العربية".

وقالت فيرونيكا دولوريكو، وهى داعمة للبرنامج عمرها 49 عاماً، لرويترز: "وزنت 14 كيلوجراماً من المخلفات، لذلك حصلت على سبعة كيلوجرامات من الأرز. هذه مساعدة كبيرة لنا أن نحصل على كيلوجرام من الأرز يومياً".

وتابعت: "أشعر أن البيئة المحيطة بنا قذرة حقاً. لو كان باستطاعتى لكنت انتشلت كل المواد البلاستيكية على طول الطريق عندما أسير فى الخارج".

ويتراوح سعر الكيلوجرام من الأرز بين 30 و40 بيزو (0.70 دولار)، وهو سعر مرتفع فى بلد اقتصاده سريع النمو لكن معدلات الفقر فيه مرتفعة فى الريف والمدن، ويعيش خمس السكان، البالغ عددهم 107 ملايين نسمة، تحت خط الفقر ويقل الاستهلاك الشهرى عن 241 دولاراً للفرد.