الغذاء العالمى يطلق عملية إغاثيه للمتضررين الروهينجا من الأمطار فى بنجلاديش

جنيف /أ ش أ/

أطلق برنامج الغذاء العالمى أكبر عملية لتقديم العون إلى المتضررين من طائفة الروهينجا المسلمة لإغاثتهم من أضرار سببتها الأمطار الموسمية الغزيرة التى أطاحت بممتلكاتهم مؤخرا فى منطقة "كوكس بازار" فى بنجلاديش.

وذكر راديو (صوت أمريكا) فى نشرته الليلة باللغة الإنجليزية أن برنامج الغذاء العالمى قام على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية بتسليم مواد غذائية لنحو 16 الف شخص من لاجئى الروهينجا الفارين من ميانمار إلى بنجلاديش والذين فقدوا كل ما يملكون خلال موسم الأمطار الموسمية التى ضربت المنطقة خلال الأسبوع الجاري.

وقال المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمى هيرف فيرهوسول إن موظفى البرنامج يتعاونون مع أفراد المخيمات من اللاجئين والمنظمات الإنسانية الأخرى من أجل التخفيف من حدة آثار هذه الكارثة الطبيعية على سكان المخيمات.

كان أكثر من 700 ألف لاجئ من الروهينجا قد فروا من اعمال العنف والاضطهاد فى ولاية راكين فى ميانمار الى بنجلاديش منذ اغسطس 2017 وليس بحوزتهم سوى بعض الملابس والاموال المحدودة.