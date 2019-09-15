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الصومال: مقتل 10 مسلحين بحركة الشباب المتطرفة

الأحد، 15 سبتمبر 2019 05:46 م
الصومال: مقتل 10 مسلحين بحركة الشباب المتطرفة الأمن الصومالى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وسائل إعلامية صومالية، مقتل 10 مسلحين بحركة الشباب المتطرفة وإصابة آخرين على يد القوات الصومالية، وذلك بعدما هاجم مسلحو "الشباب" 4 مناطق فى محافظة شبيلى السفلى جنوبى البلاد.

وقال علي وائل أحد كبار ضباط الشرطة ببلدة قوريولى، حسبما ذكرت إذاعة "شبيلى" الصومالية، اليوم الأحد، : "إن مسلحى الشباب هاجموا قاعدة عسكرية بالبلدة، بعدها قامت القوات الصومالية بالتصدى لهم وقتل 10 أفراد منهم على الأقل"، مشيرًا إلى إصابة عدد من الجنود الصوماليين فى هذا الهجوم.

يشار إلى أنه لم يعرف حتى الآن عدد الإصابات الناجمة عن مهاجمة أفراد الحركة المتطرفة لثلاث بلدات.


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المدن الصوماليه

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