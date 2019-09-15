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الشرطة السعودية تلقى القبض على شخص أطلق النار من مسدس بالرياض

الأحد، 15 سبتمبر 2019 05:00 ص
الشرطة السعودية تلقى القبض على شخص أطلق النار من مسدس بالرياض الشرطة السعودية
كتب محمد جمال

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صرح المتحدث الإعلامى لشرطة منطقة الرياض أنه وبالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى الذى يظهر فيه قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار من سلاح مسدس وهو يحمل طفل رضيع، فقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال بتوفيق الله عن تحديد هوية مطلق النار، شقيق الطفل الرضيع بالعقد الثانى من عمره، والقبض عليه، وضبط السلاح المستخدم، حيث جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادى إلى سواء السبيل.

 


الشرطة السعودية

الرياض

اطلاق نار

سلاح

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