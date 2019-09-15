الشرطة الإسبانية تعلن تفكيك شبكة لتهريب المخدرات

كتب وكالات

أعلن الحرس المدنى الإسبانى، الأحد، تفكيك شبكة كبيرة لتهريب المخدرات فى جنوب البلاد يقودها مغربى متوارٍ يحمل لقب «ميسى الحشيشة، بحسب "الرؤية".

وأوضح متحدث باسم الحرس المدنى أن الشرطة أوقفت منذ بدء هذه العملية فى فبراير 45 شخصاً وأصدرت مذكرات توقيف فى حق 16 آخرين بينهم قائد الشبكة.

ولفت المتحدث إلى أن «ميسى (الحشيشة) متوارٍ منذ زمن بعيد وهو يقود هذه الشبكة من الخارج، غير أن عدداً كبيراً من أبرز أعوانه سقطوا فى أيدى السلطات».

وكان «ميسى الحشيشة» واسمه الحقيقى عبدالله الحاج أوقف فى نوفمبر 2017 ثم نال حرية مشروطة إثر اتفاق قضائي، قبل أن يُفقد أثره مجدداً فى مارس الماضي، بحسب المصدر عينه، وقد فككت الشرطة «أحد أهم التنظيمات العاملة فى منطقة نهر الوادى الكبير»، بحسب بيان للحرس المدني.

ويُستخدم هذا النهر من جانب عدد كبير من تجار المخدرات لإدخال منتجاتهم إلى جنوب إسبانيا، بوابة دخول الحشيشة المغربية إلى أوروبا.