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السودان يدين الهجوم على منشآت نفطية سعودية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 06:19 م
السودان يدين الهجوم على منشآت نفطية سعودية أرشيفية
أ ش أ

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أدانت الحكومة السودانية، بشدة الاعتداء الإرهابى على منشآت وبنى تحتية مدنية سعودية، باعتباره عملًا إجراميًا شنيعًا، يخالف كل القوانين والتشريعات الدولية.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، فى بيان، اليوم الأحد، أن السودان تابع بقلق أنباء الهجوم الغاشم، الذى استهدف منشآت نفطية سعودية حيوية، أمس السبت، مؤكدة وقوف البلاد وتضامنها مع المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق، ومساندتها لحكومتها فى اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية أمنها واقتصادها ومواطنيها.

وطالبت المجتمع الدولى ببذل أقصى جهده من أجل التصدي لهذه الاعتداءات المتواصلة، والتي باتت تشكل تهديدًا للأمن والسلم الإقليمى والدولى.


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السعوديه

الحوثى

المجتمع الدولى

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