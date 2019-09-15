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السلطات العراقية تنفى استخدام أراضيها لمهاجمة منشآت نفطية سعودية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 11:10 ص
السلطات العراقية تنفى استخدام أراضيها لمهاجمة منشآت نفطية سعودية منشآت نفطية سعودية
كتب أحمد جمعة

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نفت السلطات الأمنية العراقية ما تداولته بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن استخدام أراضيها لمهاجمة منشآت نفطيّة سعوديّة بالطائرات المُسيّرة.
 
أكدت خلية الإعلام الأمنى فى بيان صحفى، اليوم الأحد، أن العراق يجدد التزامه الدستوري بمنع استخدام أراضيه للعدوان على جواره وأشقائه وأصدقائه وان الحكومة العراقية ستتعامل بحزم ضد كل من يحاول انتهاك الدستور ، مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة من الاطراف العراقية ذات العلاقة لمتابعة المعلومات والمستجدات.
 
دعت خلية الإعلام الأمنى العراقية جميع الأطراف إلى التوقف عن الهجمات المُتبادَلة، والتسبب بوقوع خسائر عظيمة في الأرواح والمنشآت، مؤكدة أن الحكومة العراقية بأنها تتابع باهتمام بالغ هذه التطوُّرات، وتتضامن مع أشقائها وتعرب عن قلقها من ان التصعيد والحلول العسكرية تعقد الأوضاع الإنسانيّة والسياسية، وتهدّد امننا المشترك والأمن الإقليميّ والدوليّ.
 
وجدد العراق دعوته إلى التوجّه لحلِّ سلميّ في اليمن، وحماية أرواح المدنيّين، وحفظ أمن البلدان الشقيقة. داعيا دول العالم، ولاسيّما دول المنطقة ، إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية والاضطلاع بمُبادرات تضع حدّاً لهذه الحرب التي لا رابح فيها، والتي لا تسفر سوى عن خسائر بشرية عظيمة، وتدمير البنى التحتية، والحيويّة.
 
 

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