السفير الأندونسيى يزور جامعة قناة السويس لبحث سبل التعاون المشترك

وأكد السفيرالإندونيسي ، على عمق العلاقات الحالية والتاريخية التي تربط الشعبين المصرى والإندونيسي بصفة عامة والعلاقات مع جامعة قناة السويس بصفة خاصة والتى بدأت منذ 2005 وتسعى القيادة الإندونيسية إلى زيادتها ودعمها.

وأوضح السفيرالإندونيسي، أن إقبال الطلاب الإندونيسيين على الدراسة بجامعة قناة السويس فى ازدياد خاصة مع وجود مراكز متخصصة للدراسات العليا ، معربا عن سعادته البالغة بتدشين معهد الدراسات الافروآسيوي والذى يعد بوابه جديدة للطلاب الإندونيسيين للدراسة مؤكدا أن العلاقات بين الجانبين شهدت تطورا غير مسبوق ، على مدار السنوات الماضية مما شجع القيادات فى أندونيسيا إلى السعي إلى مزيد من التفاعل البناء بين الجانبين

حضر اللقاء الدكتور عثمان شهاب،المستشارالتربوي والثقافي بسفارة اندونيسيا والدكتورحسن يوسف المدير التنفيذى للمعهد الافروآسيوي والدكتور توفيق الرحمن مساعد المستشار للشئون الإدارية ، كما تم بحث الرؤية المستقبلية للتعاون العلمي والثقافي بين جامعة قناة السويس والجامعات الإندونيسية في مجالات متعددة

كما تم الاتفاق علي إطلاق يوم الثقافة الإندونيسية المصرية خلال شهر أكتوبر تقدم فيه لوحات فنية تراثية من الفولكلور الإندونيسي وأنشطة رياضية مشتركة