الزراعة: مرور حقلى لزراعات العروة النيلية للطماطم لمواجهة المناخ المتغير

كتب عز النوبى

قال الدكتور علاء البحراوى مدير ادارة الخضر بالإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، إن هناك متابعة مستمرة لزراعات العروة النيلى الطماطم لزيادة الإنتاج والمعروض منها، وعدم تأثر المحصول بالمناخ المتغير وزيادة الإنتاج.

وأضاف مدير إدارة الخضر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك متابعات مستمرة من قبل لجان إدارة الخضر لزراعات العروة النيلية من خلال المرور الحقلى بالغيطان، وعقدة الندوات الإرشادية فى الحقل للتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة محصول العروة النيلى ومواجهة التغيرات المناخية، خاصة الطماطم، لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى.

وتابع علاء خليل، أن هناك لجانا مكثفة تعمل على دوريا بالمرور على جميع زراعات الخضراوات بجميع المحافظات لتقديم جميع الإرشادات والتوصيات الفنية للمزارعين لمواجهة المناخ المتغير، موضحا أنه فى حالة وجود شكوى تتوجه اللجان على الفور لحل المشكلة وتقديم كل الدعم للمزارعين من خلال غرف العمليات المركزية المشكلة لتلقى شكاوى المزارعين.