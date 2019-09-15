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الزراعة: تجهيز الأرض وتوفير التقاوى لـ4500 فدان قمح وبنجر بمشروع المنيا

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:00 ص
الزراعة: تجهيز الأرض وتوفير التقاوى لـ4500 فدان قمح وبنجر بمشروع المنيا تقاوى الزراعة
كتب عز النوبى

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كشف الدكتور أيمن عبد العال رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، ومدير مشروع غرب غرب المنيا، عن تجهيز الأرض بالمشروع لبدء الزراعات الشتوية، مؤكدا أنه من المستهدف زراعة 3500 فدان من محصول البنجر كمرحلة أولية قابلة للزيادة.

أكد مدير مشروع غرب المنيا، فى تصريحات لـ "اليوم السابع "، أنه جارى تجهيز تقاوى البنجر لبدء الزراعة فى المشروع، موضحا أن التوسع فى زراعات البنجر بعد نجاح تسويق المحصول الموسم الماضى، ونستهدف التوسع فى المساحات المنزرعة من المحصول.

 وأوضح أيمن عبد العال، أنه يجرى حاليا أيضا تجهيز الأرض وتجهيز تقاوى القمح، موضحا أن المساحات المستهدفة زراعتها من محصول القمح فى مشروع غرب غرب المنيا 1000 فدان، مؤكدا أن العمل جارى بمشروع المنيا وخلال أيام سيتم بدء زراعة محصول البنجر.

 

 

 


مشروع غرب المنيا

زراعة البنجر

تجهيز الأرض

زراعة القمح

تقاوى القمح

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