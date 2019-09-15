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الزراعة: برامج توعوية بأهمية تحصين الأغنام وترقيم وتسجيل الماشية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 03:43 م
الزراعة: برامج توعوية بأهمية تحصين الأغنام وترقيم وتسجيل الماشية تحصين الماشية - أرشيفية
كتب عز النوبى

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واصلت الإدارة المركزية  للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة  الزراعة، ممثلة فى  الادارة العامة للخدمات والإرشاد ، تكثيف برامجها التوعوية والإرشادية  للمربيين بأهمية تحصين الأغنام من مرض طاعون المجترات الصغيرة  خاصة مع بدء حملة قومية للتحصين بقرى المحافظات تجرى حاليا، بالإضافة إلى أهمية ترقيم وتسجيل الماشية لمواجهة أى الأمراض الوبائية التى تهدد الثروة الحيوانية.

وقال تقرير الخدمات البيطرية، إن الهيئة تقوم بالاشتراك مع الجهات المعنية بتقديم خدماتها للفلاح المصرى والمربى الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة على صحة وإنتاجية الحيوان ومنع انتشار الأمراض الوبائية والمحافظة على صحة الإنسان من الأمراض المشتركة التى تنتقل من الحيوان للإنسان.

وأضاف تقرير  الهيئة، أن الهدف من تسجيل وترقيم الماشية بالوحدات البيطرية بالمحافظات تسجيل موقف الحيوان التحصيني ضد الامراض الوبائية المختلفة، حيث يعلق  رقم  فى أذن الحيوان، ولايسمح  بذبح الحيوانات بالمجازر الحكومية إلا فى وجود هذا الرقم.

وتابع  التقرير الهيئة، إن الهيئة تقوم بتنفيذ مشروع ترقيم وتسجيل الأبقار والجاموس لما فى ذلك من فوائد عديدة فهو مشروع قومى يوضح  موقف الحيوان الصحى ومباشرته أولا بأول ومعرفة الأمراض التى يصاب بها ومعالجته منها ، النسب والأصل وإمكانية تحسين السلالة وانتقاء الطلائق المتميزة، تاريخ التأمين إذا رغب صاحب الحيوان حتى يتمتع بالعلاج المجانى والرعاية الصحية وصرف التعويض المناسب.

 


تحصين الماشية

تحصين الأغنام

الخدمات البيطرية

الامراض الوبائية

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