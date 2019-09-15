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الزراعة: بدء حصاد 2.7 مليون فدان منزرعة ذرة صفراء وبيضاء صيفى

الأحد، 15 سبتمبر 2019 11:49 ص
الزراعة: بدء حصاد 2.7 مليون فدان منزرعة ذرة صفراء وبيضاء صيفى زراعات الذرة
كتب عز النوبى

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قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، إنه تم البدء فى حصاد محصول الذرة الشامية "البيضاء والصفراء، وسط متابعة من قبل مديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية".

 

وأضاف رئيس قطاع الخدمات، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى المساحات المنزرعة النهائية من محصول الذرة الشامية الموسم الصيفى تبلغ ما يقرب من 2.7 مليون فدان، منها 830 ألف فدان ذرة صفراء تساعد فى الحد من استيراد الأعلاف، موضحا أن المؤشرات الأولية بالنسبة للمحصول تعطى قيمة نسبية بزيادة الإنتاج.

 

فيما تواصل الحملة القومية للذرة أعمالها فى جميع المحافظات حتى انتهاء الحصاد، وهدفها مساعدة الفلاح فى تطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، خاصة الذرة الصفراء، حيث تغطى الحملة جميع المحافظات حاليا، وهدفها مساعدة الفلاح لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان وخاصة الذرة الصفراء.

 


الذرة الشامية

حصاد الذرة

الخدمات الزراعية

الذرة الصفراء

الخدمات والمتابعة

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