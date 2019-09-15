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الرى: غدا استكمال مفاوضات سد النهضة بين وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا

الأحد، 15 سبتمبر 2019 08:09 م
الرى: غدا استكمال مفاوضات سد النهضة بين وزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات سد النهضة
كتبت أسماء نصار

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قالت وزارة الموارد المائية والرى فى بيان صحفى لها اليوم، إنه من المقرر غدا الاثنين استكمال مفاوضات سد النهضة الإثيوبى لليوم الثانى فى الجولة الحالية بين وزراء المياه من مصر والسودان وإثيوبيا .

 

وكانت وزارة الرى قد كشفت فى بيان سابق أن نقص حصة مصر من مياه النيل بنسبة 2% يؤدى إلى بوار حوالى 200 ألف فدان مما قد يساهم فى زيادة الهجرة غير الشرعية.

 

وقالت الوزارة: "نأمل فى الاتفاق بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة والتى استغرقت وقتا طويلا"، مشيرة إلى أن الوصول إلى توافق فى مصلحة الجميع بما يحقق هدف التنمية فى إثيوبيا ولا يحقق أضرارا جسيمه لمصر، ومعربة عن انفتاح مصر للوصل لاتفاق فى إطار تعاونى.


سد النهضة

مياه النيل

مصر

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