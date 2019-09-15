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قبل نهاية 2019..

الرقابة المالية تتوقع طرح 3 شركات بالسوق الرئيسى..وواحدة ببورصة النيل

الأحد، 15 سبتمبر 2019 01:06 م
الرقابة المالية تتوقع طرح 3 شركات بالسوق الرئيسى..وواحدة ببورصة النيل الدكتور سيد عبد الفضيل رئيس قطاع التمويل بهيئة الرقابة المالية
كتب هانى الحوتى

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توقع الدكتور سيد عبد الفضيل رئيس قطاع التمويل بهيئة الرقابة المالية، طرح 4 شركات بالبورصة المصرية قبل نهاية العام الجارى، موزعة بين 3 شركات بالسوق الرئيسى، واحدة منها شركة قطاع خاص بقيمة طرح أكثر من 2 مليار جنيه، وشركتين ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وشركة ببورصة النيل.
 
وأضاف عبد الفضيل، أنه حال تنفيذ الطروحات المذكورة سيرتفع إجمالى عدد الطروحات خلال عام 2019 إلى 6 طروحات هذا العام، فيما رفضت الشركة قيد 3 شركات ببورصة النيل بسبب عدم استيفائها الأوراق، وذلك منذ بدء منظومة تسجيل الشركات بهيئة الرقابة المالية قبل طرحها بالبورصة.
 
وجاء ذلك على هامش ورشة عمل عن الطروحات الأولية وآلية الشورت سيلينج مع الرقابة المالية، نظمتها شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين والهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة.

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