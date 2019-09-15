الرئيس الهندى يزيح الستار عن تمثال نصفى للزعيم غاندى فى سويسرا

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أزاح الرئيس الهندى رام نات كوفيند، الستار عن تمثال نصفى للزعيم الهندى البارز المهاتما غاندى فى مدينة فيلنوف السويسرية ، التى يزورها فى إطار جولة خارجية له.

وقدم الرئيس شكره إلى المدينة لاحتفائها بذكرى الزعيم الراحل ، معربا عن أمله أن تلهم مسيرته الإنسانية التعامل مع قضايا تغير المناخ والحفاظ على البيئة، وذلك حسبما ذكرت قناة "دى دى نيوز" الهندية اليوم الأحد.

وأشار الرئيس إلى الرابطة المميزة التى جمعت غاندى بمدينة فيلنوف التى زارها عام 1931، وجاء الافتتاح خلال رحلة كوفيند الخارجية الممتدة لتسعة أيام يزور فيها أيسلندا وسويسرا وسلوفينا.