الرئيس الجزائرى يقيل الأمين العام لهيئة مراقبة الانتخابات من منصبه

رويترز

نهى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مهام فؤاد مخلوف الأمين العام للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات.

وكان الرئيس الجزائرى عبد القادر بن صالح على القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات.

كما وقّع رئيس الدولة على القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.



وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فإن التوقيع جاء بعد استيفاء كل الاجراءات التي ينص عليها الدستور وبعد ان ابلغ المجلس الدستوري رئيس الدولة حولهما.

كما تم صباح اليوم الأحد ، تزكية محمد شرفي وزير عدل سابقا بالأغلبية الساحقة كرئيسا للسلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الإنتخابات.

وكان محمد شرفي هو الوحيد من تقدم إلى رئاسة السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الإنتخابات، وتمت تزكيته بالأغلبية الساحقة.