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الدنماركيون يتبرعون بـ 2.4 مليون يورو لزراعة أشجار لحفظ غابات الدنمارك

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:17 م
الدنماركيون يتبرعون بـ 2.4 مليون يورو لزراعة أشجار لحفظ غابات الدنمارك زراعة الأشجار
محمد عبد المجيد

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تبرع الدنماركيون، أمس السبت، بحوالى 2,4 مليون يورو لغرس أشجار بمناسبة تيليثون يعتبر الأول من نوعه المكرس للبيئة فى العالم، وستغرس شجرة فى مقابل كل 20 كرونة (2,7 يورو) تم التبرع بها، وسيسمح المبلغ الذى جمع بزرع 914233 شجرة، وسيكرس 20 فى المئة من التبرعات لحفظ غابات الدنمارك وغابات أخرى فى الخارج.
 
و وفقا لموقع "الرؤية" الإماراتى، أن البرنامج حقق الهدف المحدد له تقريبا،ً والبالغ 2,7 مليون يورو للسماح بغرس مليون شجرة بالدنمارك.
 
وجرى البرنامج، فى منتزه ترفيهى فى الهواء الطلق قرب كوبنهاجن ونقلته محطة "تى فى 2" العامة.
 
وقال كيم نلسن مدير مؤسسة "جروينج تريز نتوورك" المشاركة فى المشروع، "إنها طريقة إيجابية لتحفيز الأشخاص لنظهر لهم كيف بإمكانهم أن يحدثوا الفرق من خلال بادرة بسيطة لمكافحة أزمة المناخ."
 
وأضاف "إنها المرة الأولى التى يركز فيها برنامج تلفزيونى خيرى على مشاكل المناخ وهذا يثير الحماسة."
 
ويرى 83 فى المئة من الدنماركيين، أن التغير المناخى مشكلة خطرة جداً، على ما جاء فى دراسة لمؤسسات أوروبية نشرت نتائجها فى أبريل.
 
ويفيد خبراء، بأن إعادة التشجير الكثيفة من شأنها خفض تركيز ثانى أكسيد الكربون بشكل كبير فى الجو.
 
وأكد نيلسن، "مليون شجرة على مستوى العالم ليست بكثيرة، لكن المهم أن الناس يدركون ما يمكنهم القيام به."
 

الدنمارك

مليون شجره

ازمه المناخ

ارتفاع درجات الحراره

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