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الداخلية الأفغانية: قرابة 100 ألف جندى لتأمين الانتخابات الرئاسية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:48 م
الداخلية الأفغانية: قرابة 100 ألف جندى لتأمين الانتخابات الرئاسية الشرطة الأفغانية ـ صورة أرشيفية
كابول(أ ش أ)

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أعلن مسئولون أفغان، اليوم الأحد، أن قرابة 100 ألف فرد أمن مستعدون لتأمين الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها فى البلاد فى 28 سبتمبر الجارى.

ونقلت شبكة (إيه بى سى) الأمريكية عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نصرت رحيمى قوله "إنه سيتم توزيع 72 ألف فرد أمن على 4942 دائرة انتخابية بأنحاء البلاد، فيما سيخدم 30 ألف آخرين كقوات احتياطية".

ومن جانبه، قال متحدث وزارة الدفاع روح الله أحمدزاى "إن قوات الأمن استعادت السيطرة على 8 مقاطعات كانت تسيطر عليها حركو (طالبان)، وأن العمليات جارية لتأمين قرابة 20 ضاحية أخرى".

 


الداخليه الافغانيه

افغانستان

انتخابات افغانستان

حركه طالبان

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