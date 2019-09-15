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الخارجية الروسية توصى رعاياها بتجنب الأماكن المزدحمة فى هونج كونج

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:11 م
الخارجية الروسية توصى رعاياها بتجنب الأماكن المزدحمة فى هونج كونج مظاهرات هونج كونج
موسكو (أ ش أ)

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أوصت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، رعاياها بتجنب الأماكن المزدحمة فى هونج كونج على خلفية تجمع المحتجين فى مظاهرة جديدة مناهضة للحكومة فى منطقة كوزواى باى.

وقالت الخارجية الروسية - بيان اليوم، حسبما أفادت وكالة أنباء (سبوتنيك) - "إنه بسبب تنظيم تظاهرة احتجاجية جديدة مناهضة للحكومة فى منطقة كوزواى باى فى هونج كونج وتعزيز التدابير الأمنية وتعطيل وسائل النقل العام، نوصى الرعايا الروس هناك بتجنب الأماكن المزدحمة".

وكانت وسائل إعلام رسمية فى الصين قد ذكرت الأسبوع الماضى أن هونغ كونغ جزءا لا يتجزأ من الصين، وأن أى شكل من النزعات الانفصالية سيسحق، وذلك بعد يوم واحد من تجمع المتظاهرين عند القنصلية الأمريكية طلبا للمساعدة فى تحقيق الديمقراطية بالمدينة.

وكان مسئولون صينيون قد اتهموا قوى خارجية بمحاولة إلحاق ضرر ببكين من خلال إثارة الفوضى فى هونج كونج بسبب مشروع قانون لا يحظى بشعبية، كان سيسمح بمحاكمة المشتبه بهم فى المحاكم، التى يسيطر عليها الحزب الشيوعى بالصين.. وتحول الغضب من مشروع القانون إلى احتجاجات عنيفة أحيانا تطالب بقدر أكبر من الحرية لهونج كونج، التى عادت إلى حكم الصين عام 1997 بموجب صيغة "بلد واحد ونظامان".

 


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الخارجيه الروسيه

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