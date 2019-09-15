الحكومة الألمانية تدين الهجمات على منشآت نفطية فى السعودية

كتب محمد عبد العظيم

أدانت الحكومة الألمانية تدين الهجمات على منشآت نفطية في السعودية، مؤكدة أنه لا يوجد مبرر لهجوم مماثل على البنية التحتية الحيوية في السعودية، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة العربية.

وكان الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، قد أكد بأنه فى يوم السبت الخامس عشر من شهر محرم 1441هـ الموافق 14 سبتمبر 2019م، وفى تمام الساعة 3:31 و3:42 صباحًا، وقعت عدة انفجارات نتيجة لهجمات إرهابية فى معامل شركة أرامكو السعودية فى خريص وبقيق، نتج عنها حرائق تمت السيطرة عليها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.