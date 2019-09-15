الحكومة الأردنية ترحب بدعوة نقابة المعلمين للحوار

وكالات

أكدت الحكومة الأردنية، ترحيبها بطلب مجلس نقابة المعلمين الأردنيين، اللقاء من أجل الحوار.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، أكدت أن الفريق الحكوملى المكلف بمتابعة ملف إضراب المعلمين مستعد للقاء مجلس النقابة للحوار فى وزارة التربية والتعليم.