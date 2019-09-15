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الحكومة الأردنية ترحب بدعوة نقابة المعلمين للحوار

الأحد، 15 سبتمبر 2019 06:18 م
الحكومة الأردنية ترحب بدعوة نقابة المعلمين للحوار أرشيفية
وكالات

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أكدت الحكومة الأردنية، ترحيبها بطلب مجلس نقابة المعلمين الأردنيين، اللقاء من أجل الحوار.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الأردنية، أكدت أن الفريق الحكوملى المكلف بمتابعة ملف إضراب المعلمين مستعد للقاء مجلس النقابة للحوار فى وزارة التربية والتعليم.


الاردن

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معلمين الاردن

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