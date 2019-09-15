سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2019 12:09 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى يسيطر على جبال الحجلة فى محافظة صعدة شمالى البلاد

الأحد، 15 سبتمبر 2019 10:05 ص
الجيش اليمنى يسيطر على جبال الحجلة فى محافظة صعدة شمالى البلاد الجيش اليمنى ـ صورة أرشيفية
صنعاء (أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات من الجيش اليمنى من السيطرة على جبال الحجلة فى محافظة صعدة ( معقل العناصر الحوثية المدعومة من إيران ) الواقعة شمالى البلاد.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الإخبارية عن مصادر عسكرية يمنية قولها : أن الجيش اليمنى تمكن من فرض سيطرته بشكل كامل على جبال الحجلة المتفرعة من سلسلة جبال الأزهور الاستراتيجية المحررة فى مديرية رازح، والتى تشهد اشتباكات عنيفة بين المليشيات الحوثية وقوات الشرعية اليمنية بمحافظة صعدة.

كانت مصادر يمنية قد أفادت أمس الأول الجمعة بأن ميليشيات الحوثى شنت قصفا مدفعيا على منازل المواطنين فى مديريتى حيس والتحيتا جنوب محافظة الحديدة ( شمال غربى اليمن)، ما أدى إلى مقتل 11 مدنيا على الأقل فى حصيلة أولية، فيما أصيب 8 آخرون معظمهم من الأطفال - حسب المصادر -.

 


الجيش اليمنى

الحرب فى اليمن

صعده

الحوثيين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. 12 قرشا تراجعا فى سعر الدولار منذ بداية سبتمبر

شاهد فى دقيقة.. 12 قرشا تراجعا فى سعر الدولار منذ بداية سبتمبر

ليفربول "الرابح الأكبر" من معارك السبت فى الدورى الإنجليزي.. الريدز يحقق العلامة الكاملة ويعيد إنجاز تشيلسى ومانشستر سيتى.. سقوط "حامل اللقب" يبعد كتيبة كلوب بصدارة البريميرليج.. وتألق صلاح ومانى بعد "الصلح"

ليفربول "الرابح الأكبر" من معارك السبت فى الدورى الإنجليزي.. الريدز يحقق العلامة الكاملة ويعيد إنجاز تشيلسى ومانشستر سيتى.. سقوط "حامل اللقب" يبعد كتيبة كلوب بصدارة البريميرليج.. وتألق صلاح ومانى بعد "الصلح"

جهات دولية توجه أسئلة لموقع فيس بوك حول عملة "ليبرا" .. اعرف التفاصيل

جهات دولية توجه أسئلة لموقع فيس بوك حول عملة "ليبرا" .. اعرف التفاصيل

محمد كيشو لاعب المصارعة يتأهل رسمياً إلى أوليمبياد طوكيو 2020

محمد كيشو لاعب المصارعة يتأهل رسمياً إلى أوليمبياد طوكيو 2020

التعليم تبحث مع التضامن أداء خريجات التربية الخدمة العامة بالمدارس لسد العجز

التعليم تبحث مع التضامن أداء خريجات التربية الخدمة العامة بالمدارس لسد العجز

ما هو الأمر الوقتى وهل يفيد فى عدم منع الزوجة بصحبة أولادها من السفر؟.. خبير قانونى: المُشرع أجاز للحاضنة الطعن خلال 10 أيام.. ويحدد 30 يوما لتنفيذه من تاريخ الصدور وإلا يسقط.. وهذه نماذج لصدور أحكام بإلغائه

ما هو الأمر الوقتى وهل يفيد فى عدم منع الزوجة بصحبة أولادها من السفر؟.. خبير قانونى: المُشرع أجاز للحاضنة الطعن خلال 10 أيام.. ويحدد 30 يوما لتنفيذه من تاريخ الصدور وإلا يسقط.. وهذه نماذج لصدور أحكام بإلغائه

البنك المركزى: الاحتياطى الأجنبى ارتفع لأكثر من 45 مليار دولار نهاية أغسطس

البنك المركزى: الاحتياطى الأجنبى ارتفع لأكثر من 45 مليار دولار نهاية أغسطس

الكاف: بدلاء الأهلى يمنحون فايلر احتفالا مزدوجا ضد كانو سبورت

الكاف: بدلاء الأهلى يمنحون فايلر احتفالا مزدوجا ضد كانو سبورت

السلطات العراقية تنفى استخدام أراضيها لمهاجمة منشآت نفطية سعودية

السلطات العراقية تنفى استخدام أراضيها لمهاجمة منشآت نفطية سعودية

مكتب التنسيق: فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الأجنبية غدا

مكتب التنسيق: فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الأجنبية غدا

الأرصاد: طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 33 درجة

التعليم العالى: 4127 طالبا تقدموا لتنسيق الشهادات الأجنبية.. و66 استنفدوا الرغبات

التعليم العالى: 4127 طالبا تقدموا لتنسيق الشهادات الأجنبية.. و66 استنفدوا الرغبات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة