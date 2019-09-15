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"الجنح" تنتظر عاطلين لمحاكمتهما بتهمة سرقة الشقق فى حلوان

الأحد، 15 سبتمبر 2019 12:00 ص
"الجنح" تنتظر عاطلين لمحاكمتهما بتهمة سرقة الشقق فى حلوان سرقة شقة سكنية ـ أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة حلوان، بإحالة عاطلين إلى محكمة الجنح، لمحاكمتهما بتهمة سرقة الشقق السكنية بأسلوب "كسر الكالون".

 ونجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، فى القبض على عاطلين أثناء سرقتهما للشقق السكنية، والاستيلاء على محتوياتها بمنطقة حلوان، وحرروا لهما محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق ..

 كانت البداية بتلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من الأهالى يفيد بقيام عاطلين بسرقة عدد من الشقق السكنية بدائرة القسم.

انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وألقوا القبض على المتهمين وبحوزتهما أموال ومشغولات ذهبية، واقتادوهم الى القسم وحرروا لهما المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت النيابة بإحالتهما لمحكمة الجنح.

 

 

 


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