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الجنايات تقضى ببراءة متهم فى إعادة محاكمته بقضية "خلية المعصرة"

الأحد، 15 سبتمبر 2019 04:06 م
الجنايات تقضى ببراءة متهم فى إعادة محاكمته بقضية "خلية المعصرة" المستشار محمد شيرين فهمى
كتب إيهاب المهندس

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد، ببراءة المتهم أحمد أمين فى إعادة إجراءات محاكمته فى اتهامه مع آخرين بإثارة العنف وحيازة سلاح ومفرقعات، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية المعصرة".

 

وكانت النيابة قد وجهت للمتهم وآخرين تهم وتم الحكم عليهم بأمر الإحالة، أنهم فى غضون الفترة ما بين 14 أغسطس 2013 حتى 25 أغسطس 2014 بدائرة شرطة حلوان، انضموا جميعا إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون.

 

 


خلية المعصرة

المستشار محمد شيرين فهمى

جنايات القاهرة

الاخوان

قضية خلية المعصرة

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