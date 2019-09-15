سوبر كورة
Ads
الأحد، 15 سبتمبر 2019 12:32 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

"التعليم": سداد المصروفات الدراسية إلكترونيًا

الأحد، 15 سبتمبر 2019 11:38 ص
"التعليم": سداد المصروفات الدراسية إلكترونيًا وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أولياء أمور المدارس الحكومية بدفع وسداد مصاريف العام الدراسى الجديد، إلكترونيًا.

وقالت مصادر بالوزارة، إن المبلغ بسيط ولكن سداده من قبل أولياء الأمور يؤدى إلى وجود مبلغ كبير يدخل ميزانية الوزارة تستطيع استخدامه فى أكثر من مشروع ضمن مشاريع التطوير التى تقوم بها الوزارة أو أعمال الصيانات التى تتم فى المدارس.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حددت مبلغ 145 جنيها مصروفات طلاب رياض الأطفال و160 جنيها لطلاب المرحلة الابتدائية و150 جنيها لطلاب المرحلة الإعدادية و195 جنيها للتعليم الثانوى العام و170 جنيها للتعليم الفنى.


التربية والتعليم

المصاريف الدراسية

سداد المصاريف الدراسية

مصاريف العام الدراسى الجديد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزير التربية والتعليم الإماراتى: سقف طموحاتنا كبير لتحقيق أعلى معدلات التميز

السبت، 14 سبتمبر 2019 05:01 م

التربية والتعليم: امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى الكترونيًا.. إنجاز 90% من كتب العام الجديد.. ونحتاج 130 مليار جنيه لحل مشكلة الكثافات.. وتؤكد:وانتهاء توزيع التابلت لأولى ثانوى ديسمبر المقبل

الخميس، 12 سبتمبر 2019 08:55 م

أخبار × 24 ساعة.. "التربية والتعليم" تعلن مصروفات المدارس الحكومية

الخميس، 12 سبتمبر 2019 12:00 ص

التربية والتعليم: المدارس التكنولوجية التطبيقية تقبل الطلاب من سن 15 عاما

السبت، 27 يوليه 2019 08:27 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. الداخلية تعلن مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء

صور.. الداخلية تعلن مقتل مجموعة إرهابية فى جلبانة بشمال سيناء

شاهد فى دقيقة.. 12 قرشا تراجعا فى سعر الدولار منذ بداية سبتمبر

شاهد فى دقيقة.. 12 قرشا تراجعا فى سعر الدولار منذ بداية سبتمبر

ليفربول "الرابح الأكبر" من معارك السبت فى الدورى الإنجليزي.. الريدز يحقق العلامة الكاملة ويعيد إنجاز تشيلسى ومانشستر سيتى.. سقوط "حامل اللقب" يبعد كتيبة كلوب بصدارة البريميرليج.. وتألق صلاح ومانى بعد "الصلح"

ليفربول "الرابح الأكبر" من معارك السبت فى الدورى الإنجليزي.. الريدز يحقق العلامة الكاملة ويعيد إنجاز تشيلسى ومانشستر سيتى.. سقوط "حامل اللقب" يبعد كتيبة كلوب بصدارة البريميرليج.. وتألق صلاح ومانى بعد "الصلح"

جهات دولية توجه أسئلة لموقع فيس بوك حول عملة "ليبرا" .. اعرف التفاصيل

جهات دولية توجه أسئلة لموقع فيس بوك حول عملة "ليبرا" .. اعرف التفاصيل

محمد كيشو لاعب المصارعة يتأهل رسمياً إلى أوليمبياد طوكيو 2020

محمد كيشو لاعب المصارعة يتأهل رسمياً إلى أوليمبياد طوكيو 2020

التعليم تبحث مع التضامن أداء خريجات التربية الخدمة العامة بالمدارس لسد العجز

التعليم تبحث مع التضامن أداء خريجات التربية الخدمة العامة بالمدارس لسد العجز

ما هو الأمر الوقتى وهل يفيد فى عدم منع الزوجة بصحبة أولادها من السفر؟.. خبير قانونى: المُشرع أجاز للحاضنة الطعن خلال 10 أيام.. ويحدد 30 يوما لتنفيذه من تاريخ الصدور وإلا يسقط.. وهذه نماذج لصدور أحكام بإلغائه

ما هو الأمر الوقتى وهل يفيد فى عدم منع الزوجة بصحبة أولادها من السفر؟.. خبير قانونى: المُشرع أجاز للحاضنة الطعن خلال 10 أيام.. ويحدد 30 يوما لتنفيذه من تاريخ الصدور وإلا يسقط.. وهذه نماذج لصدور أحكام بإلغائه

البنك المركزى: الاحتياطى الأجنبى ارتفع لأكثر من 45 مليار دولار نهاية أغسطس

البنك المركزى: الاحتياطى الأجنبى ارتفع لأكثر من 45 مليار دولار نهاية أغسطس

الكاف: بدلاء الأهلى يمنحون فايلر احتفالا مزدوجا ضد كانو سبورت

الكاف: بدلاء الأهلى يمنحون فايلر احتفالا مزدوجا ضد كانو سبورت

السلطات العراقية تنفى استخدام أراضيها لمهاجمة منشآت نفطية سعودية

السلطات العراقية تنفى استخدام أراضيها لمهاجمة منشآت نفطية سعودية

مكتب التنسيق: فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الأجنبية غدا

مكتب التنسيق: فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الأجنبية غدا

الأرصاد: طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 33 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة