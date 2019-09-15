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التعليم العالى: 4127 طالبا تقدموا لتنسيق الشهادات الأجنبية.. و66 استنفدوا الرغبات

الأحد، 15 سبتمبر 2019 11:01 ص
التعليم العالى: 4127 طالبا تقدموا لتنسيق الشهادات الأجنبية.. و66 استنفدوا الرغبات تنسيق رغبات الطلاب - أرشيفية
وائل ربيعى

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أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة تنسيق طلاب الشهادات الأجنبية، معلنة أن عدد الطلاب المتقدمين بلغ (4127) طالبا وطالبة من جميع الشهادات الأجنبية، حيث استنفد الرغبات (66) طالبا منهم، نظرا لتدوينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم الاعتباري والحد الأدنى المعلن.

وبدأ مكتب التنسيق في صرف وقبول أوراق الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة الأجنبية منذ يوم الأربعاء الموافق 24/7/2019حتى يوم الخميس الموافق 8/8/2019، وتم مد العمل في صرف وقبول أوراق الشهادات الأجنبية حتى يوم السبت الموافق 7/9/2019 نظرا لتأخر ظهور بعض النتائج لبعض الشهادات (الشهادة الإنجليزية) وذلك بالمكتب الرئيسي بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط، وأستمر العمل في قبول أوراق الطلاب حتى الانتهاء من استلام كافة ملفات الطلاب المتقدمين ومراجعتها.

 


التعليم العالى

مكتب التنسيق

الشهادات الاجنبية

استنفاذ الرغبات

اليوم السابع بلس

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