البيئة: إجراء فحص "العوادم" لـ 8835 سيارة وكشف 1800 مخالفة

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة البيئة، تنفيذ مجموعة من الإجراءات من خلال المحاور المنتشرة فى محافظات المنظومة تتضمن عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم المركبات وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تم خلالها فحص 8835 سيارة حتى الآن وتبين مخالفة 1800 سيارة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

كما تم تجميع ما يقرب من 316272 طن قش أرز حتى تاريخة بالتعاون مع وزارة الزراعة من خلال مواقع التجميع والتى تم العمل بها حتى الآن وعددها 311 موقعًا، وذلك للتعامل مع قش الأرز والاستفادة منه بدلا من حرقه، وتم تحرير 30 محضر للمزارعين المخالفين لتعليمات الوزارة بعدم حرق المخلفات الزراعية.

وفى سياق متصل تم التفتيش على عدد من المنشآت الصناعية الكبرى والمتوسطة والصغيرة، حيث قامت فرق التفتيش التابعة للوزارة والأفرع الإقليمية بمحافظات المنظومة بالتفتيش على 1924 منشأة صناعية حتى تاريخه و تبين مخالفة 372 منشأة للحدود المسموح بها فى قانون البيئة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وفى إطار الدور التوعوى لوزارة البيئة وفروعها الإقليمية تم تنفيذ 860 ندوة توعوية حتى تاريخه، لتوعية المزارعين بأضرار حرق قش الأرز وسبل تدويره والبدائل المطروحة التى تعظم الإستفادة من المتبقيات الزراعية والدعم المقدم من وزارة البيئة من خلال إتاحة المكابس والمفارم والجرارات الزراعية بأجر رمزى و كذلك الدعم المقدم لأصحاب مواقع تجميع قش الأرز

وسيتم اليوم عقد اجتماع موسع بين وزراء البيئة والتنمية المحلية والزراعة والمحافظين لمتابعة سير العمل بالمنظومة.

والجدير بالذكر أنه يتم المتابعة من خلال غرفة العمليات بالتعاون بين وزارات الزراعة والبيئة والتنمية المحلية بناء على تكليفات رئيس الوزراء وترحب وزارة البيئة باستقبال شكواكم من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن 19808من 8 صباحًا إلى 9 مساء وعبر موقع التواصل الاجتماعى Facebook وزارة البيئة المصرية - الصفحة الرسمية، وتطبيق WhatsApp 01222693333 تليفون 022525640. كما يمكنكم التواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528.