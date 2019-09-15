البنك المركزى: الاحتياطى الأجنبى ارتفع لأكثر من 45 مليار دولار نهاية أغسطس

كتب – أحمد يعقوب

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، إن الاحتياطى الأجنبى لمصر شهد ارتفاعًا من 12.9 مليار دولار فى شهر يونيو 2014، إلى 45 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2019.

وأضاف البنك المركزى المصرى، خلال كلمته فى "الدورة الـ43 لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن التنسيق بين المؤسسات المصرية كان وراء نجاح الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر بدعم من القيادة السياسية، لافتا أيضا إلى دعم رئيس الحكومة لإنجاح البرنامج.

وأكد البنك المركزى المصرى، أن ميزان المدفوعات حقق فائضًا بقيمة 12 مليار دولار خلال العام الماضى، مؤكدًا أن مؤشرات النمو الاقتصادى تؤكد نجاح برنامج الإصلاح وأن هناك تنسيقًا كبيرًا بين السياستين النقدية والمالية.