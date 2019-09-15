البحرين تودع الصيف فلكيا 21 الجارى وموسم الأمطار بعد شهر

كتب محمد جمال

تتحسن الأجواء بشكل ملحوظ ويتساوى الليل مع النهار بعد أسبوع وتحديدا يوم السبت الموافق 21 سبتمبر، معلنة بداية «الاعتدال الخريفي» من الناحية الفلكية حيث سيكون يوم السبت آخر أيام فصل الصيف فلكيا، بعد أن شهدت مملكة البحرين صيفًا حارًا وصفته الأرصاد الجوية بأشد فصول السنة حرارة، حسبما ذكرت صحيفة أخبار الخليج البحرينية.

بدوره قال محلل الطقس مدير الصفحة الإلكترونية "بحرين ويذر" أحمد القفاص لـ«أخبار الخليج» إن موسم الأمطار سيدخل البحرين بعد نحو شهر من الآن، وتحديدًا فى 16 أكتوبر القادم، مفيدا بأن "طالع ونجم الوسم"، يعد أول مواسم الأمطار فى المنطقة وتتميز أيامه بأنها من أفضل أيام السنة من ناحية المناخ وهذا الموسم تعتدل فيه الحرارة نهارًا وليلاً.

وأفاد بأن التوقعات لما تبقى من هذا الصيف ستنتهى فى 21 الجاري، موضحًا أن الخريف يعد مرحلة انتقالية تمر بها الكرة الأرضية لتقلّب حالات الطقس وتكون الشمس عمودية مع خط الاستواء ويتساوى الليل والنهار وهو ما يسمى الاعتدال الخريفي، وبعدها تنخفض الساعات الشمسية ليطول الليل تدريجيًا مقارنة بالنهار، ليبدأ القسم الشمالى من الكرة الأرضية بفقدان درجة حرارته تدريجيًا، ويزداد هبوب الموجات الباردة من الشمال تدريجيًا لتشكل حالة من عدم الاستقرار والتقلبات ما بين عواصف مغبرة، وأجواء ماطرة، وطقس لطيف وذلك من بعد منتصف شهر أكتوبر.

وأشار إلى أن شهر سبتمبر من الناحية الفلكية يعتبر شهرا انتقاليا من فصل الصيف إلى فصل الخريف وبه يتواصل الانخفاض التدريجى المستمر والبطيء لدرجات الحرارة وخاصة فى الفترات الليلية إضافة إلى اعتدال الأجواء خلال فترات الليل فى شهر أكتوبر، موضحًا أن الفترة القادمة ستشهد ظواهر طبيعية تبشر بفصل الخريف منها استواء الشمس مع خط الاستواء عموديًا فى أول يوم من أيام الاعتدال الخريفيّ، ويطول اللّيل تدريجيًا وتنقص فترة النّهار، كذلك تنخفض درجة الحرارة فى الجزء الشّمالى من الكرة الأرضيّة جالبةً بعض موجات الرّياح المتقلّبة فيزداد اللّيل برودةً، وساعات الصباح الباكر، مع هبوب رياحٍ قاسية فى بعض الأحيان، أو موجات غبارٍ عاصفة، وتتلبّد الغيوم وتسقط بعض الأمطار.

وأوضح ان السجلات الفلكية لشهر سبتمبر فى البحرين تبين ضعف احتمالية سقوط الأمطار لكونه خارج موسم الأمطار حيث لم تسجل البحرين أمطارًا به سوى 6 مرات فقط منذ 40 عاما، وكانت فى 4 سبتمبر 1977، 29 سبتمبر 1979، 2 سبتمبر 1986، 3 سبتمبر 1986، 5 سبتمبر 1989 وأخيرا 18 سبتمبر 1991.

يذكر أن مملكة البحرين تأثرت خلال شهر أغسطس الماضى بطقس حار ورطب، وذلك بسبب سيطرة الرياح الشرقية التى جلبت الهواء الرطب إلى المملكة من الخليج العربي.