الاتحاد الأوروبى يدين الاعتداء على منشأتى " أرامكو "

وكالات

أدان الاتحاد الأوروبى، اليوم، الهجوم على منشأتى نفط فى المملكة العربية السعودية.

ووفقا لما نشرته وكالة أنباء السعودية، قال بيان لخدمة العمل الخارجى الأوروبى فى بروكسل إن الهجوم بطائرات بدون طيار، أمس، على منشأتى أرامكو فى المملكة العربية السعودية يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الإقليمى.

وأوضح البيان أنه فى الوقت الذى تتصاعد فيه التوترات فى المنطقة، يقوض هذا الهجوم العمل المتواصل لوقف التصعيد والحوار، معرباً عن وقوف الاتحاد الأوروبى مع السلطات السعودية والشعب السعودى.