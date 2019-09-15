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الاتحاد الأوروبى يحذر من عدم الاستقرار بعد هجمات أرامكو

الأحد، 15 سبتمبر 2019 03:33 م
الاتحاد الأوروبى يحذر من عدم الاستقرار بعد هجمات أرامكو هجمات ارامكو
(رويترز)

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حذر الاتحاد الأوروبى، اليوم الأحد، من "تهديد حقيقى للأمن الإقليمي" فى الشرق الأوسط، بعد هجمات على منشأتين نفطيتين بالسعودية، هددت بتعطيل إمدادات الطاقة العالمية، وأعلنت جماعة الحوثى اليمنية مسئوليتها عنها.
 
وقالت فيدريكا موجيرينى مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد فى بيان، "هجوم الأمس بطائرات مسيرة على منشأتى أرامكو النفطيتين فى السعودية، يمثل تهديدا حقيقيا للأمن الإقليمى".
 
وأضافت، "وفى وقت يتصاعد فيه التوتر بالمنطقة، يقوض هذا الهجوم العمل المتواصل من أجل وقف التصعيد والحوار"، ودعت موجيرينى إلى "أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد" لكنها لم تخض فى مزيد من التفاصيل.
 

الاتحاد الاوروبى

ارامكوا

السعوديه

الحوثيين

هجمات ارامكو

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