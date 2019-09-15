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الإمارات: غلق باب الانسحاب من الترشح لعضوية " الوطنى 2019"

الأحد، 15 سبتمبر 2019 07:57 م
الإمارات: غلق باب الانسحاب من الترشح لعضوية " الوطنى 2019" غلق باب الانسحاب من الترشح لعضوية " الوطنى 2019"
وكالات

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أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات إغلاق باب انسحاب مرشحى انتخابات المجلس الوطنى الإتحادى 2019 والذي يصادف، اليوم الأحد، وذلك وفقاً للجدول الزمنى للانتخابات الذى أعلنته اللجنة مطلع شهر يوليو الماضى.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، أوضحت اللجنة أنه تم انسحاب 20 مرشحاً ومرشحة، وذلك وفق ما يلى: - إمارة أبوظبي، تم انسحاب 10 مرشحين وهم: عوض راشد سعيد المهيري، ومحمد سعيد محمد قشيم الرميثى، وناصر سالم سيف لخريبانى النعيمى، وحمد سعيد الويطي المحرمي، وهادف صلاح سالم عمير الشامسى، وسالم حمد سالم سهيل العامري، وعبدالله جوعان سالم الظاهري، ومحمد عايض مسلم المنهالي، وحمدة أحمد عمر المحرمي، وكريمة علي كلفوت الخوار.

- إمارة دبى، تم انسحاب 4 مرشحين وهم: حبيبه محمد على بن ثالث، وعائشه بالخير عبدالله خليفه بالخير، وعبدالرحمن محمد سالم ال صالح الطنيجى، وغيث عبدالخالق عبدالله.

- إمارة الشارقة، تم انسحاب 5 مرشحين وهم: بطى خلفان مبارك بن سرور الكتبى، وعبدالله سالم عبدالله بالعبد، ومحمد عبدالله سعيد بن هويدن الكتبى، وراشد محمد سلطان سعيد القايدى، وحميد عبيد سيف بوفيير الشامسى.

- إمارة أم القيوين، تم تسجيل انسحاب مرشح واحد، وهو: عبد الله غانم الغفلي.

فيما لم يتم تسجيل أية طلبات انسحاب فى كل من إمارة عجمان، وإمارة رأس الخيمة، وإمارة الفجيرة.


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