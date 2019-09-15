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الإمارات تقدم مساعدات لإغاثة متضررى الفيضانات فى ولاية الجزيرة السودانية

الأحد، 15 سبتمبر 2019 08:35 ص
الإمارات تقدم مساعدات لإغاثة متضررى الفيضانات فى ولاية الجزيرة السودانية مساعدات - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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تواصل دولة الإمارات تقديم المساعدات الغذائية والإيوائية لعشرات الآلاف فى عدد من الولايات السودانية لمواجهة آثار وتداعيات الفيضانات والسيول التى ضربت البلاد.

 

وحسب وكالة أنباء الإمارات، سير فريق الإغاثة الإماراتى قافلة دعم للمتضررين من السيول والفيضانات التى لحقت بعدد من القرى فى ولاية الجزيرة شملت 6 آلاف سلة غذاء تحتوى على العناصر الغذائية الأساسية إضافة إلى 200 خيمة تم توزيعها على المتضررين الذين فقدوا منازلهم.

 

وقال عبدالله علي الزعابي عضو وفد مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الانسانية إن المساعدات لتقديم يد العون للشعب السودانى، مؤكدا حرص المؤسسة على إنهاء البرنامج الإغاثى الذى وضعته بالتعاون مع منظمة العون الإنساني في السودان  وتوزيع المساعدات بيسر وسهولة ووصولها إلى المستحقين في الولايات المتضررة.

 


الامارات

السودان

فيضانات

مساعدات

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