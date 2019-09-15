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الإمارات العاشرة عالمياً فى الاستثمار السياحى

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:57 م
الإمارات العاشرة عالمياً فى الاستثمار السياحى الإمارات
وكالات

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صُنفَت الإمارات في المركز العاشر عالمياً والأول إقليمياً على قائمة أفضل وجهات العالم للاستثمار في قطاع السياحة والسفر لعام 2019، والتي أصدرتها مجلة "سي إي أو وورلد" الأمريكية.

وتفوقت الإمارات على كلٍ من أستراليا؛ كندا؛ سويسرا؛ إيطاليا. كما تفوقت الإمارات على النرويج؛ الدنمارك، والسويد، ولكسمبورج، وبلجيكا، واليونان، والتي احتلت المراكز من الــ25 وحتى الــ30 على التوالي.

وكانت المراكز التسعة الأولى على القائمة من نصيب سنغافورة، والولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وماليزيا واليابان والمملكة المتحدة وتايلاند، على التوالي.

 

الإمارات

الموسم السياحى بالإمارات

أستراليا

كندا

اليابان

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