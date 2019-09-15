الإحصاء: 1.5% انخفاضا فى كمية الانبعاثات الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية

كتبت- هبة حسام

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، بياناً صحفياً بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون لعام 2019، الذى يوافق 16 من سبتمبر من كل عام، وهو ذكرى التوقيع على بروتوكول مونتريال عام 1987، المتعلق بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون والذى أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون يوماً عالمياً للحفاظ على طبقة الأوزون منذ عام 1994.

ويأتي الاحتفال بهذا اليوم لعام 2019، تحت شعار "32 عاما على البروتوكول وتعافي الأوزون"، بهدف تشجيع الدول على تنفيذ الأنشطة التي تتفق مع تحقيق أهداف البروتوكول وتعديلاته، ويصادف هذا العام الذكرى الثاني والثلاثين لبروتوكول مونتريال.

يُراد من شعار احتفالية هذا العام الاحتفاء بمرور عقود ثلاثة من التعاون الدولي الرائع في سبيل حماية طبقة الأوزون والمناخ بموجب بروتوكول مونتريال، ويأتي هذا الشعار تذكيرا بضرورة الحفاظ على الزخم لضمان سلامة الكوكب وصحة سكانه.



ومن أهم المؤشرات ما يلى:

- بلغت كمية الاستهلاك من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي 79,1 مليون طن عام 2017/2018، مقابل 79,3مليون طن عام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدرها 0,26% تقريبا.

- بلغت كمية الانبعاثات الناتجة عن استهلاك المنتجات البترولية والغاز الطبيعي 206.8 مليون طن عام 2017/2018، مقابل 210 مليون طن عام 2016/2017 بنسبة انخخفاض قـدرها 1,5% تقريبا.

- إجمالي الطاقـة الكهربائية المولدة من مصادر صديقة للبيئة (رياح وشمس) 2780 جيجاوات/ساعة عـام 2016/2017، مقابل 2225.5 جيجاوات/ساعة عام 2015/2016 بنسبة زيادة قدرها 24.9% تقريبا.

- بلغ إجمالي السـيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي 6416 سيارة عام 2016/2017 وأثمر تحويل استـخدام الوقود الثقيل (المازوت) إلى الغاز الطبيعي في خفض كمية ثاني أكسيد الكربون بواقع 656.336 طن/سنوي.