الأمم المتحدة تدين الهجمات على منشأتين نفطيتين فى السعودية

نيويورك /أ ش أ /

دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، الأحد، الهجوم على منشأتى النفط بالسعودية، داعياً كل الأطراف إلى التحلى بأقصى درجات ضبط النفس ومنع حدوث أى تصعيد.

وقال المتحدث باسم جوتيريس، ستيفان دوجاريك، فى بيان: "يدين الأمين العام هجمات يوم السبت على منشأتى النفط التابعتين لأرامكو فى المنطقة الشرقية بالسعودية".

وتابع دوجاريك: "الأمين العام يدعو كل الأطراف إلى التحلى بأقصى درجات ضبط النفس ومنع حدوث أى تصعيد فى ظل تصاعد التوتر وإلى الالتزام الدائم بالقانون الدولى الإنساني".