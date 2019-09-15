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الأقصر تطرح 4 محلات وبوفية حديقة محطة العديسات بحرى لمزايدة علنية.. تعرف على التفاصيل

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:38 م
الأقصر تطرح 4 محلات وبوفية حديقة محطة العديسات بحرى لمزايدة علنية.. تعرف على التفاصيل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلنت محافظة الأقصر، اليوم الأحد، عن طرح "مزايدة علنية محلية" لعملية استغلال عدد من المحلات التجارية وذلك فى إطار إعادة إستغلال الأصول الخاصة بالمدن والقرى بالمحافظة، بناءاً على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وقال العميد محمد عياد رئيس مدينة الطود، أن المحلات المقرر طرحها بالمزاد هى (المحل رقم 9 من محلات المرحلة الأولى، ورقم 17 من محلات المرحلة الثانية، ورقم 19 ورقم 20 من محلات المرحلة الثالثة، وبوفية حديقة المحطة بقرية العديسات بحري)، حيث تحدد جلسه الإنعقاد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 سبتمبر الجاري، وذلك فى تمام الساعة 12 ظهراً بمقر إدارة العقود والمشتريات بالمركز.

وأضاف رئيس مدينة الطود – فى بيان صحفى – أنه تقرر أن تسحب كراسة الشروط والمواصفات من ادارة العقود والمشتريات بالمركز نظير سداد مبلغ 100 جنيه ثمن النسخه الواحده اى للمحل الواحد تسدد لخزينة المجلس، وتأمين دخول المزاد 400 جنية عن المحل الواحد ويزداد 10٪ من القيمه الراسيه لأعلى سعر عند الترسيه أثناء الجلسة، موضحاً أنه على الراغبين للدخول فى المزاد شراء كراسة الشروط والمواصفات والحضور فى الميعاد المحدد للجلسه معه صور المستندات الآتية مع الأصل للإطلاع:- (كراسة الشروط والمواصفات بعد دفع قيمتها لخزينة المجلس - صورة البطاقة الضريبيه سارية - صورة بطاقة الرقم القومى سارية - صورة التسجيل فى ضريبة القيمه المضافه ان وجد - إفادة عدم وجود أى مديونيات بالنسبه للساده السابق لهم الحصول على محلات من قسم الإيرادات والتحصيل بالوحدة المحلية لقرية العديسات بحري).

 


الاقصر

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طرح محلات وبوفية لمزايدة بالطود

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