"الأغذية" تتصدر قائمة القطاعات المرتفعة بالبورصة بنسبة نمو 4.9%

تصدر قطاع الأغذية والمشروبات قائمة القطاعات المرتفعة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى، بنسبة نمو 4.9%، تلاه قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بنسبة 4.7%، أعقبه قطاع الكيماويات بنسبة 1.9%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.6%، فقطاع العقارات بنسبة 1.4%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.8%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.5%.

فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 5%، تلاه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.1%، أعقبه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.4%، ثم قطاع التشييد ومواد البناء بنسبة 0.8%، بينما استقر قطاع السياحة والترفيه.