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الأسهم السعودية تهوى بعد هجوم على منشأتى نفط

الأحد، 15 سبتمبر 2019 09:50 ص
الأسهم السعودية تهوى بعد هجوم على منشأتى نفط الأسهم السعودية
رويترز

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فتحت الأسهم السعودية على هبوط 2.3% اليوم الأحد بعد أنباء الهجوم على منشأتي نفط في المملكة أمس السبت ليتوقف أكثر من نصف إنتاجها.

وكان رد الفعل إزاء الهجوم سلبيا في الأسواق الخليجية الأخرى أيضا، حيث نزل المؤشر الكويتي الرئيسي 1.1% ومؤشر دبي 0.8%.

وهبط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أكبر شركة بتروكيماويات في المملكة، 3.5% بعد أن أعلنت عن نقص في اإمدادات بنحو 49% عقب الهجوم.

وأعلن المتحدث العسكرى باسم جماعة الحوثي اليمنية على تلفزيون المسيرة مسئولية الجماعة عن الهجوم الذي نفذ بطائرات مسيرة.


الأسهم السعودية

سابك

الأسواق الخليجية

المؤشر الكويتي

رويترز

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