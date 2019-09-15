افتتاح معرض الصين الدولى للخدمات الرقمية والبرمجيات الخميس المقبل

بكين (أ ش أ)

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الأحد، تنظيم معرض الصين الدولى للخدمات الرقمية والبرمجيات فى مدينة "داليان" بمقاطعة "لياونينغ" شمال شرقى الصين خلال الفترة من 19 إلى 22 سبتمبر الجارى.

وذكرت الوزارة - فى بيان اليوم - أن موضوع معرض هذا العام سيكون "عصر الجيل الخامس المعزز رقميا"، بحضور حوالى 700 شركة و3000 رجل أعمال.

وتم تأسيس المعرض عام 2003 فى داليان، وكان يحمل اسم معرض الصين الدولى لخدمات البرمجيات والمعلومات قبل تغيير اسمه إلى معرض الصين الدولى للخدمات الرقمية والبرمجيات، فيما يتم تنظيمه بشكل مشترك بين وزارتى التجارة والعلوم والتكنولوجيا والمجلس الصينى لتعزيز التجارة الدولية وحكومة مقاطعة لياونينج.