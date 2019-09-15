اعتمدتها "السياحة العالمية".. 7 معلومات عن الاتفاقية الإطارية لـ"أخلاقيات السياحة"

كتبت آمال رسلان

شاركت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط فى اجتماعات الدورة الـ23 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية، والتى استضافتها مدينة سانت بطرسبرج الروسية خلال الفترة من 9 - 13 سبتمبر الحالى، وخلال الجلسة تم اتخاذ قرار مهم باعتماد الاتفاقية الإطارية لأخلاقيات السياحة.

وتعد تلك الاتفاقية الدولية هى الأولى من نوعها التى يتم تبنيها تحت رعاية منظمة السياحة العالمية، وتغطى الاتفاقية مسئوليات جميع أصحاب المصلحة فى التنمية السياحية المستدامة، وهى تضع إطارًا يوصى بأسلوب عملٍ أخلاقى ومستدام، يضمن الحقّ فى السياحة وحرية السائح فى الحركة والتنقل وحقوق الموظفين والعاملين فى قطاع السياحة.

وإليك تفاصيل الاتفاقية التى اعتمدتها المنظمة العالمية بموافقة أعضائها وضمنهم مصر:

1.فى عام 2015، قدمت اللجنة العالمية لأخلاقيات السياحة اقتراحًا إلى الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية لتحويل المدونة العالمية لأخلاقيات السياحة إلى اتفاقية دولية من أجل تعزيز فعاليتها.

2.بعد الموافقة على المقترح عهدت الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية إلى الأمين العام للمنظمة بإنشاء فريق عامل خاص لدراسة الإجراءات والآثار المترتبة على اعتماد هذه الاتفاقية بالتعاون مع اللجنة العالمية لأخلاقيات السياحة.

3.عقد الفريق منذ إنشائه فى بداية عام 2016، والذى يتألف من ممثلين عن 36 من الدول الأعضاء فى منظمة السياحة العالمية، خمس جلسات لبحث مشروع النص الأصلى للاتفاقية وتنقيح المواد.

4.ووافق الفريق العامل على عدم إجراء تغييرات جوهرية على المبادئ الأساسية للمدونة العالمية لأخلاقيات السياحة، لأن هذه المبادئ قد قبلتها بالفعل الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية فى عام 1999.

5.تتضمن الاتفاقية مجموعة شاملة من المبادئ تغطى بشكل مكثف المكونات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للسياحة والسفر.

6.وتهدف إلى المساعدة فى زيادة فوائد القطاع إلى أقصى حد مع تقليل تأثيره السلبى المحتمل على البيئة والتراث الثقافى والمجتمعات فى جميع أنحاء العالم.

7.المبادئ هى: مساهمة السياحة فى التفاهم والاحترام المتبادلين بين الشعوب والمجتمعات، السياحة وسيلة لتحقيق الفردية والجماعية، السياحة عامل التنمية المستدامة، السياحة مستخدم للتراث الثقافى للبشرية والمساهمة فى تعزيزها، السياحة نشاط مفيد للبلدان والمجتمعات المضيفة، التزامات أصحاب المصلحة فى التنمية السياحية، الحق فى السياحة، حرية التنقلات السياحية، حقوق العمال ورجال الأعمال فى صناعة السياحة.